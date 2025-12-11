Форма поиска по сайту

11 декабря, 14:42

Общество
Эксперт Качалов: стоимость чашки кофе из дома в 10 раз ниже ее стоимости в кофейне

Маркетолог назвал экономическую разницу кофе навынос и из домашней кофемашины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость чашки кофе, приготовленного дома, значительно ниже ее стоимости в кофейне. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

Таким образом он прокомментировал новости о том, что спрос на домашние кофемашины в России вырос на 10% за год. Эксперты назвали "кофейной революцией" отказ россиян от кофеен из-за стоимости и вкуса продукта.

Если условная пачка кофе стоит 200 рублей и из нее получается примерно 14 чашек, каждая обойдется примерно в 15 рублей. В кофейне та же чашка может стоить 200–250 рублей, то есть в 10 раз дороже.
Игорь Качалов
кандидат экономических наук, маркетолог

Однако он добавил, что рост числа кофейных автоматов не означает общего увеличения потребления напитка. Речь, как правило, идет о перемещении потребления из дома в общественные места.

По словам Качалова, своя кофемашина удобна, когда важна скорость.

"Пользователь нажимает кнопку и берет напиток, не выходя из дома. В этой ситуации кофейня невыгодна, потому что требует времени на дорогу и ожидание в очереди", – пояснил эксперт.

При этом не стоит забывать о том, что некоторые часто ходят в кофейню в том числе за общением и атмосферой, также напомнил Качалов.

По мнению эксперта, рост цен на напиток связан с растущим мировым спросом, особенно со стороны таких стран, как Китай и Индия, и сокращением урожаев из-за климатических изменений и болезней кофейных деревьев. Ожидается, что цены будут продолжать увеличиваться.

Ранее сообщалось, что средние розничные цены на зерновой и молотый кофе увеличились на 29,4% по сравнению с прошлым годом и составили 2 030 рублей за 1 килограмм. На стоимость влияют рост издержек на логистику, упаковку, тарифы ЖКХ и расходы на оплату труда. Эксперты также отмечали, что сейчас становится более популярным молотый кофе в дрипах.

Россияне стали реже посещать кофейни

