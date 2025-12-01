Форма поиска по сайту

Зампред "Руспродсоюза" Леонов: цены на кофе в России выросли на 29,4%

Эксперт рассказал, что цены на кофе в России увеличились почти на треть

Фото: 123RF.com/buraratn

Средние розничные цены на зерновой и молотый кофе к ноябрю 2025 года увеличились на 29,4% по сравнению с прошлым годом и составили 2 030 рублей за 1 килограмм. Об этом рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, сообщает газета "Известия".

По данным Росстата, за год (октябрь 2024 года – октябрь 2025 года. – Прим. ред.) цена на зерновой и молотый кофе выросла на 27%. Растворимый напиток подорожал на 20%.

"Есть прямая зависимость цены от курсовой разницы и стоимости сырья на бирже. Курс сегодня относительно стабильный. Однако цена кофе на бирже даже после некоторого снижения продолжает оставаться высокой – +28,16% год к году", – отметил Леонов.

Эксперт также рассказал, что на стоимость влияют рост издержек на логистику, упаковку, тарифы ЖКХ и расходы на оплату труда.

По его словам, в массовом сегменте пока не уменьшается потребление кофе, а совсем наоборот – увеличивается спрос на зерновой молотый, несмотря на то что в начале года был небольшой перевес в сторону растворимого напитка.

Леонов добавил, что сейчас становится более популярным молотый кофе в дрипах.

"Сети активно расширяют его ассортимент, в кофейнях также много таких предложений", – дополнил эксперт.

Подорожали все сорта кофе. В среднем повышение цен составило около 30%, отметил владелец компании по производству обжаренного кофе Сергей Панкратов. По его мнению, напиток продолжит дорожать и дальше.

Одной из главных причин он назвал скупку кофе американскими трейдерами. Они приобретают продукцию большими партиями с запасом на много лет, таким образом влияя на ценообразование.

Ранее Леонов говорил, что в 2026 году ожидается стабилизация цен на шоколад и конфеты. Он отмечал, что сейчас фьючерсы на какао снижаются, а поставки из Западной Африки укрепляют ожидания более крупного мирового профицита.

Эксперт подчеркивал, что рост цен на молоко, упаковку и логистику, а также инфляционные ожидания и увеличение затрат производство могут компенсировать снижение стоимости какао.

Ученые заявили об омолаживающем эффекте при регулярном потреблении кофе

