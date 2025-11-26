Эксперт Леонов: стабилизация цен на шоколад и конфеты ожидается в 2026 году

Фото: depositphotos/bhofack2

В 2026 году ожидается стабилизация цен на шоколад и конфеты. Это является наиболее вероятным сценарием, считает зампредседателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

По его словам, сейчас фьючерсы на какао продолжают снижение, а поставки из Западной Африки укрепляют ожидания более крупного мирового профицита.

"После медленного начала сезона в октябре объемы поставок какао в порты главного производителя – Кот-д'Ивуара – превышали 100 тысяч тонн на протяжении трех недель подряд, приближая поставки к темпам прошлого года", – приводит слова эксперта RT.

Он подчеркнул, что на цены повлияли в том числе планы Евросоюза отложить и пересмотреть правила борьбы с вырубкой лесов. Также на рынок влияют позитивные изменения в области тарифов.

"В частности, издание США указа, освобождающего какао, кофе, тропические фрукты, орехи и ряд других видов сельскохозяйственного сырья от ответных тарифов", – пояснил Леонов.

При этом в России динамика цен будет зависеть от целого ряда других факторов. Эксперт отметил, что вероятность стабилизации розничных цен на шоколад существует как следствие отложенного эффекта от снижения закупочных цен на сырье.

Вместе с тем рост цен на молоко, упаковку и логистику, а также инфляционные ожидания и увеличение затрат на рабочую силу могут компенсировать удешевление какао.

