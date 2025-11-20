Экономист Масленников: новогодний стол подорожает на 10–15% в 2025 году

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Новогодний стол в этом году обойдется россиянам на 10–15% дороже, чем в прошлом, рассказал в беседе с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Он пояснил, что такой рост цен связан с традиционным "потребительским ралли" в конце года и эффектом от предстоящего повышения НДС на 2%, который производители уже начинают закладывать в стоимость товаров.

"Это хорошо видно по индексу цен производителей: если в сентябре рост составлял 0,5%, то в октябре он ускорился до 0,9%", – рассказал Масленников.

Как отмечает эксперт, инфляционные ожидания предприятий достигли максимума за последний год – компании прогнозируют рост цен примерно на 6,5% в ближайшие три месяца.

В первую очередь подорожание затронет продукты с высокой долей транспортных расходов: рыбные деликатесы, икру, морепродукты и яйца. Также продолжит расти стоимость зерновых товаров, а с некоторой задержкой подорожает и мясо – возможно, на 1% в месяц до конца года, подчеркивает экономист.

Основное воздействие повышения НДС на цены проявится в конце декабря и наиболее интенсивно продолжится в январе, возможно, захватив первую половину февраля.

После этого следует ожидать период ценовой стабилизации, аналогичный тому, что наблюдался при предыдущем повышении НДС с 2018 на 2019 год, заключил Масленников.

Ранее сообщалось, что красная икра за год подорожала на 33%, а средняя цена банки весом 200 граммов достигла почти 3 тысяч рублей. Рост цен связан с увеличением издержек производителей, инфляцией и ажиотажным спросом перед праздниками. При этом эксперты не исключают дальнейшего подорожания к Новому году на 15%.

