20 ноября, 10:21

Экономика

В России могут закрепить единый вес товаров в новых правилах торговли

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

В России может появиться единая весовая единица измерения товаров в килограммах или граммах. Ее планируется закрепить в правилах продажи по договору розничной купли-продажи, сообщает газета "Известия".

Это следует из ответа руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Депутат ранее предложил обязать указывать полный вес продукции.

"В настоящее время ведется работа над актуализацией правил в форме их переиздания, ответственный исполнитель – Минпромторг. В этой связи рассматриваемые предложения могут стать предметом обсуждения в рамках проводимой работы", – говорится в документе.

По словам Нилова, он также направил обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова с предложением включить такие поправки в новые правила торговли.

Ранее сообщалось, что уловки магазинов с ценниками ежегодно лишают россиян около 1 триллиона рублей. В основном жалобы поступают на шринкфляцию. Это уменьшение количества или веса товара, указание цены не за целую упаковку, а за отличный от массы продукта вес. Также покупатели отмечают выделение в ценнике "специальной" цены.

