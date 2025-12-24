Движение частично открыто в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта частично открыто в центре столицы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Вновь можно проехать по улицам Воздвиженке, Поварской, Новый Арбат, Новоарбатскому мосту, Кремлевской набережной, Дмитровскому и Глинищевскому переулкам. Также открыт съезд на Новый Арбат с Никитского бульвара.

При этом временно нельзя проехать по Большому Каменному мосту и по Москворецкой набережной, отметили в департаменте.



Об ограничениях на ряде улиц в центре города сообщалось 24 декабря. Горожан призывали быть внимательными при планировании своего маршрута и искать альтернативные пути для объезда.

При этом Дептранс предупреждал о локальных ограничениях движения еще 23-го числа. Поэтому москвичей призывали воспользоваться метро либо отложить поездку на автомобиле после 20:00.

