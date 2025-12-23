Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в центре города 24 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Локальные ограничения движения возможны в центре Москвы 24 декабря, сообщил столичный Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Из-за возможных ограничений и роста числа поездок москвичам рекомендуется пересесть на метро. В случае, если поездку на авто не отменить, стоит планировать выезд после 20:00.

В Дептрансе добавили, что на движение по городу могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дороге 24/7 следит ситуационный центр ЦОДД", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что период пиковой загруженности на столичных дорогах продлится до 28 декабря. В это время число автомобилей в Москве составит примерно 2,9 миллиона. При этом наименьшее количество авто ожидается 1 января.

