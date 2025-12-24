Движение временно закрыли на центральных столичных улицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Меры в том числе введены на улице Тверской в районе Пушкинской площади по направлению в центр и в Большом Путинковском переулке.

Также проехать нельзя на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и по улице Большой Дмитровке. В последнем случае объезд возможен через улицу Неглинную.

Кроме того, движения нет в Дмитровском и Глинищевском переулках. Водителей просят быть внимательными при планировании маршрута.

Ранее движение уже закрывали для автомобилистов на Тверской улице по направлению в центр Москвы. Также нельзя было проехать по Большому Каменному мосту.

До этого ограничения ввели на участке Третьего транспортного кольца (ТТК). В районе набережной Тараса Шевченко от дома № 29 до дома № 1А по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Причиной стало проведение ремонтных работ, которые продлятся до 25 декабря.

