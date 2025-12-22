Движение временно закрыли на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение временно закрыто на Тверской улице по направлению в центр Москвы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, нельзя проехать по Большому Каменному мосту. Автомобилистов призвали быть внимательными при планировании своих маршрутов.

Ранее движение транспорта ограничили на участке Третьего транспортного кольца (ТТК). В районе набережной Тараса Шевченко от дома № 29 до дома № 1А по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Причиной ограничений стало проведение ремонтных работ, которые продлятся до 25 декабря.

Кроме того, временные ограничения ввели на участках улицы Плющева. Там до 30 января 2026 года недоступны одна или две полосы – в зависимости от даты и времени. Кроме того, на участках запрещена парковка.

