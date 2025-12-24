Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 15:26

Город

Новогодняя ярмарка откроется на ВДНХ 25 декабря

Фото: пресс-служба ВДНХ

Новогодняя ярмарка откроется 25 декабря за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Жители и гости столицы смогут приобрести различные угощения, ремесленные товары и сувениры.

"Тем, кто озадачен поиском сюрпризов к празднику, прекрасно подойдет широкий ассортимент продукции резидентов "Парка ремесел" на ВДНХ. Нагуляв аппетит, здесь можно будет попробовать традиционные зимние деликатесы и авторские блюда", – говорится в сообщении.

Также с 26 по 28 декабря на ярмарке будет проходить развлекательная программа "Фабрика подарков", главными героями которой станут Дед Мороз и Снегурочка. Гостей ждут театрализованные представления, игры и конкурсы.

Помимо этого, с 2 по 11 января будет действовать программа "Карусель подарков".

Ярмарка будет работать с 25 по 31 декабря с 11:00 до 21:00, 1 января с 15:00 до 21:00, а также с 2 по 11 января с 11:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве" разработали "Согревающий маршрут". В его рамках гости могут прогуляться по территории выставки и посетить 30 точек: главные павильоны, архитектурные достопримечательности, парковые зоны. Все пункты отмечены на карте, которую можно бесплатно взять в инфоцентре у арки главного входа.

Читайте также


город

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика