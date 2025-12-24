Новогодняя ярмарка откроется на ВДНХ 25 декабря

Фото: пресс-служба ВДНХ

Новогодняя ярмарка откроется 25 декабря за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Жители и гости столицы смогут приобрести различные угощения, ремесленные товары и сувениры.

"Тем, кто озадачен поиском сюрпризов к празднику, прекрасно подойдет широкий ассортимент продукции резидентов "Парка ремесел" на ВДНХ. Нагуляв аппетит, здесь можно будет попробовать традиционные зимние деликатесы и авторские блюда", – говорится в сообщении.

Также с 26 по 28 декабря на ярмарке будет проходить развлекательная программа "Фабрика подарков", главными героями которой станут Дед Мороз и Снегурочка. Гостей ждут театрализованные представления, игры и конкурсы.

Помимо этого, с 2 по 11 января будет действовать программа "Карусель подарков".

Ярмарка будет работать с 25 по 31 декабря с 11:00 до 21:00, 1 января с 15:00 до 21:00, а также с 2 по 11 января с 11:00 до 21:00.

