Сергей Собянин назвал ключевые задачи в сфере здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва создает лучшую в мире систему массового здравоохранения, заявил Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме об итогах работы столичного правительства.

"Наша цель – создание лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения", – подчеркнул мэр.

Собянин считает, что это требует перехода от отдельных мероприятий к комплексной программе полного обновления материально-технической базы, повсеместного внедрения современных медицинских технологий, правильной организации медпомощи и эффективного использования ресурсов.

По его словам, в активной фазе реализации находятся несколько крупных проектов. Первый – завершение модернизации системы медпомощи женщинам. На смену маломощным консультациям придут современные центры женского здоровья. В настоящее время в Москве работает уже 16 таких учреждений. Через год их количество увеличится до 25, сказал мэр.

Вторым проектом станет завершение формирования современного каркаса в стационарном звене, однако это потребует обновления 100% материальной базы столичных больниц, уточнил он.

"В стройке находятся знаковые для Москвы объекты: новые корпуса онкологической больницы № 62, новый лечебный диагностический комплекс Склифа, многопрофильный лечебно-диагностический комплекс больницы № 52", – перечислил Собянин.

Еще одним большим проектом ближайших лет, отметил градоначальник, станет все, что связано с цифровой трансформацией и внедрением искусственного интеллекта, который уже стал базовой технологией в медицине. Фактически к этом году столица перешла к умному приему в поликлиниках. Благодаря ИИ были достигнуты прорывные результаты профилактики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пациентов трудоспособного возраста, указал он.

С его слов, за несколько месяцев применения новых инструментов удалось на 20% снизить смертность среди вновь выявленных групп риска.

"По сути, мы впервые перешли к реальной проактивной медицине, предупреждению развития заболеваний вместо реагирования на случившуюся клиническую ситуацию", – указал глава города.

Помимо этого, он рассказал о планах по возведению новой детской больницы, которая по своему комфорту и оснащению станет одной из лучших российских клиник.

"Планируется строительство второй очереди больницы в Коммунарке и ряд других объектов. Это будут настоящие больницы будущего с широчайшими возможностями для диагностики, лечения и реабилитации пациентов", – пояснил мэр.

Он также добавил, что в 2025 году практически завершилась модернизация амбулаторного звена. В результате горожане получили полностью обновленные поликлиники.

Более того, продолжил Собянин, в планах на ближайшие годы кратно увеличить производство микроэлектроники, которое имеет критически важное значение для обеспечения технологического лидерства страны. Также будут возведены еще несколько крупных фабрик по производству лекарств, что выведет столичный фармкластер на первое место в мире по объему.

Между тем в Красной Пахре введут в эксплуатацию гигафабрику по выпуску аккумуляторных батарей для электротранспорта – первую в РФ такого рода. Новые кластеры появятся в инновационном центре МГУ "Воробьевы горы".

Ранее в Москве начал работу новый хирургический корпус больницы № 67 имени Ворохобова. Учреждение уже приняло первых пациентов. В здании установили все необходимое для сложных операций в области абдоминальной и гнойной хирургии, колопроктологии, экстренной травматологии и урологии, а также малоинвазивных процедур.