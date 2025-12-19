Форма поиска по сайту

19 декабря, 14:05

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл корпус больницы № 67 им. Ворохобова после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый хирургический корпус больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова открылся в Москве. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Корпус уже начал принимать первых пациентов – в нем появилось все нужное для сложных операций в области абдоминальной и гнойной хирургии, колопроктологии, экстренной травматологии и урологии, а также малоинвазивных процедур.

Всего организовали 8 операционных столов, включая автономную экстренную операционную. Также в корпусе поместили несколько отделений больницы, которые ранее находились в корпусе "Б" – здании 1956 года постройки, автоматизированную лабораторию с роботизированной аптекой, а также современные маломестные палаты для пациентов. Прилегающая к корпусу территория была благоустроена.

По словам Собянина, столичные власти уделяют большое внимание модернизации одного из крупнейших многопрофильных стационаров Москвы. В частности, за последнее время был отремонтировал и переоснащен Спинальный нейрохирургический центр, а также появился современный Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий. Здесь же возвели новый Перинатальный центр.

"Кроме того, в ближайшие годы в составе ГКБ № 67 планируем построить больницу будущего – еще один суперсовременный медицинский комплекс площадью порядка 55 тысяч квадратных метров", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Дубровском проезде появится новая поликлиника площадью 7 тысяч квадратных метров. В настоящее время на месте будущего учреждения находятся заброшенные склады и другие устаревшие объекты. В целом на реорганизуемых участках планируется возвести более 175 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации, а также саму поликлинику.

