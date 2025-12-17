Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский клинический научно-исследовательский центр (МКНИЦ) "Больница 52" отметил 70-летний юбилей. С торжественной датой коллектив учреждения поздравил Сергей Собянин.

"Поздравляю коллектив от имени всех москвичей и благодарю за высокий профессионализм. Желаю всем здоровья и благополучия", – написал градоначальник на своей странице в MAX.

По его словам, с начала года в стационаре прошли лечение почти 80 тысяч человек. Там провели свыше 500 тысяч амбулаторных приемов, а на свет появились около 5 тысяч новорожденных.

Всего на базе МКНИЦ работают 4 центра компетенций городского значения:



Московский городской научно-практический центр нефрологии и патологии трансплантированной почки;

Московский городской научно-практический центр системных иммуновоспалительных ревматологических заболеваний и аутовоспалительных заболеваний;

Московский городской научно-практический центр аллергологии и иммунологии;

Межокружной гематологический центр.

Некоторые виды медицинской помощи являются редкими и уникальными не только для Москвы, но и для всей России. Например, на базе МКНИЦ действует единственный в столице центр для лечения пациентов с врожденными иммунодефицитами.

Кроме того, именно в 52-й больнице врачи первыми в стране и вторыми в мире сделали лапароскопическое удаление донорской почки, а также первыми в России провели лапароскопическое удаление трансплантированной почки пациенту с онкологией.

В роддом МКНИЦ направляют рожениц со всей Москвы, у которых зафиксированы тяжелые заболевания, включая в области онкогематологии и с донорскими органами.



"Конечно, передовой клинику делают ее сотрудники. В ней работают больше 3 тысяч человек, в том числе 24 доктора медицинских наук и 119 кандидатов", – добавил Собянин.

"Больница 52" два года подряд получала "Премию города Москвы в области медицины" за достижения в области аллергологии-иммунологии и урологии. Кроме того, стационар совместно с НИИ и кафедрами медвузов продолжает научно-исследовательскую работу сразу по 26 темам.

Градоначальник напомнил, что в 2024 году на территории МКНИЦ началось строительство нового корпуса. Ожидается, что все работы завершат в 2027 году. В итоге новый комплекс объединит роддом, а также большую часть стационарных и амбулаторных отделений.

Ранее стало известно, что в Дубровском проезде появится новая поликлиника площадью 7 тысяч квадратных метров. Сейчас на этом месте находятся заброшенные склады и другие устаревшие объекты.

В целом на реорганизуемых участках планируется возвести более 175 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации, а также непосредственно саму поликлинику.

