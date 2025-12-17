Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 13:44

Мэр Москвы

Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский клинический научно-исследовательский центр (МКНИЦ) "Больница 52" отметил 70-летний юбилей. С торжественной датой коллектив учреждения поздравил Сергей Собянин.

"Поздравляю коллектив от имени всех москвичей и благодарю за высокий профессионализм. Желаю всем здоровья и благополучия", – написал градоначальник на своей странице в MAX.

По его словам, с начала года в стационаре прошли лечение почти 80 тысяч человек. Там провели свыше 500 тысяч амбулаторных приемов, а на свет появились около 5 тысяч новорожденных.

Всего на базе МКНИЦ работают 4 центра компетенций городского значения:

  • Московский городской научно-практический центр нефрологии и патологии трансплантированной почки;
  • Московский городской научно-практический центр системных иммуновоспалительных ревматологических заболеваний и аутовоспалительных заболеваний;
  • Московский городской научно-практический центр аллергологии и иммунологии;
  • Межокружной гематологический центр.

Некоторые виды медицинской помощи являются редкими и уникальными не только для Москвы, но и для всей России. Например, на базе МКНИЦ действует единственный в столице центр для лечения пациентов с врожденными иммунодефицитами.

Кроме того, именно в 52-й больнице врачи первыми в стране и вторыми в мире сделали лапароскопическое удаление донорской почки, а также первыми в России провели лапароскопическое удаление трансплантированной почки пациенту с онкологией. 

В роддом МКНИЦ направляют рожениц со всей Москвы, у которых зафиксированы тяжелые заболевания, включая в области онкогематологии и с донорскими органами.
 
"Конечно, передовой клинику делают ее сотрудники. В ней работают больше 3 тысяч человек, в том числе 24 доктора медицинских наук и 119 кандидатов", – добавил Собянин.

"Больница 52" два года подряд получала "Премию города Москвы в области медицины" за достижения в области аллергологии-иммунологии и урологии. Кроме того, стационар совместно с НИИ и кафедрами медвузов продолжает научно-исследовательскую работу сразу по 26 темам.

Градоначальник напомнил, что в 2024 году на территории МКНИЦ началось строительство нового корпуса. Ожидается, что все работы завершат в 2027 году. В итоге новый комплекс объединит роддом, а также большую часть стационарных и амбулаторных отделений.

Ранее стало известно, что в Дубровском проезде появится новая поликлиника площадью 7 тысяч квадратных метров. Сейчас на этом месте находятся заброшенные склады и другие устаревшие объекты.

В целом на реорганизуемых участках планируется возвести более 175 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации, а также непосредственно саму поликлинику.

"Новости дня": в Москве завершилась программа капремонта городских поликлиник

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика