В Госдуме предложили создать чат-бот для контроля цен перед Новым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Владимир Плякин предложил создать мобильное приложение или чат-бот "Новогодний контроль цен", чтобы предотвратить предпраздничную дороговизну в магазинах. Об этом сообщает Life.ru.

По задумке парламентария, в таком приложении граждане могли бы размещать фото ценников на резко подорожавшие продукты для новогоднего стола: мясо, рыбу, овощи, цитрусовые, шампанское и конфеты. Электронный сервис будет фиксировать данные магазина, в том числе его местонахождение, и отправлять жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

"Осознание того, что любая попытка необоснованно поднять цену может быть мгновенно зафиксирована и направлена прямиком в ФАС, охладит пыл многих спекулянтов", – заявил депутат.

Он добавил, что такое приложение позволило бы "восстановить ощущение справедливости" и дало бы возможность гражданам больше думать о подарках, чем о росте цен на продукты.

Со своим предложением Плякин направился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что "перекосов" цен на картофель в этом году в стране не ожидается. По предварительным данным ведомства, урожай овощей сравним с прошлым годом, а по некоторым параметрам удалось добиться лучших показателей.

