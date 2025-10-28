В Минсельхозе РФ заявили, что удастся избежать "перекосов" цен на картофель

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Минсельхоз России не ожидает "перекосов" цен на картофель в 2025 году, поскольку результаты сбора урожая превысят прошлогодние показатели. Об этом в Госдуме рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

"По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше на 300 тысяч тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году", – уточнила глава Минсельхоза.

Она также обратила внимание, что количество собранных плодов и ягод, согласно прогнозам, достигнет рекордного уровня. Вместе с тем министр указала, что Россия стремится к тому, чтобы начать полностью обеспечивать себя яблоками к 2028 году.

Ранее Лут рассказывала о строительстве первых российских теплиц для бананов. Глава Минсельхоза подчеркнула, что в РФ можно выращивать что угодно. По ее словам, аграрии обращаются к ней с предложениями о выращивании экзотических фруктов.