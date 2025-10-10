В Росстате рассказали о снижении цен на продукты питания

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Цены на морковь в России за сентябрь 2025 года уменьшились на 16,6%, на картофель – на 15,2%, а на репчатый лук – на 14,8%. Это следует из данных Росстата.

При этом, согласно статистике, стоимость плодоовощной продукции в среднем за сентябрь снизилась на 3,5%.

Кроме того, уменьшилась цена на белокочанную капусту (на 12,8%), столовую свеклу (12,3%), яблоки (12%) и виноград (9,9%). Однако подорожали при этом помидоры (на 22,7%), сладкий перец (7,5%), апельсины (4,9%) и бананы (3,5%).

Несмотря на это, за указанный период стоимость оливкового масла снизилась на 2,8%, на сгущенное молоко и какао – на 0,7%, а на рис, поваренную соль, черный чай и йогурты – на 0,5%.

Кроме того, на 1,2% уменьшилась цена на икру лососевых рыб. Однако за сентябрь выросла стоимость мороженых кальмаров (на 1,2%), соленой, маринованной, копченой рыбы (0,7%), мороженой разделанной (кроме лососевых пород) рыбы (0,6%) и рыбных консервов в масле (0,5%).

Среди мясных продуктов подешевела на 0,4% индейка, а на 0,3% – баранина. При этом подорожала на 1,7% говяжья и свиная печень, на 1,6% – курица, на 1,1% – говядина, на 1% – свинина, на 0,9% – фарш и консервы, на 0,8% – мясокопчености, на 0,7% – сосиски, сардельки и вареные колбасы, а на 0,5% – полукопченые и варено-копченые колбасы.

В группе иных продовольственных товаров стоимость выросла у куриных яиц (на 4,4%), жвачек (2%), сухих супов в пакетах (1,3%), гречки и кофе (1,1%), а также пшеничного хлеба (0,9%), меда (0,8%), сыров, брынзы, ржаного хлеба, сдобных изделий, тортов, сухих приправ, специй (0,7%), молока ультрапастеризованного, сахара и крепленого вина (0,6%).

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что вылов красной икры в России превысил показатель прошлого года почти в 1,5 раза.

По его словам, после худшей за 20 лет путины в 2024 году, сопровождавшейся спекулятивными атаками и рекордными ценами, ситуация на рынке стабилизировалась. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины – 21 тысяча тонн, что на 31% больше, чем в прошлом году.