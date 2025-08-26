В РФ снизились цены на икру нерки и горбуши

Фото: 123RF/funandrejss

Розничная стоимость лососевой икры начала снижаться в России, рассказали в телеграм-канале Рыбного союза.

В первую очередь подешевела икра горбуши и нерки – на 2 и 9% соответственно. При этом цена на икру кеты увеличилась на 1%, а на икру кижуча осталась неизменной.

Также снижение цен зафиксировали и на оптовом рынке. Отмечается, что оптовые цены на икру кеты опустились на 13%, горбуши – 20%, нерки – 8%. По данным организации, вниз пошли также и оптовые цены на рыбу. Стоимость горбуши уменьшилась на 9%, нерки – 4%, кеты – на 2%.

В Рыбном союзе связали снижение цен с успешным развитием красной путины.

Ранее маркетолог и кандидат наук Надежда Александрова заявила, что цены на мясную продукцию, бытовую химию и средства гигиены повысятся в сентябре из-за нестабильного курса доллара.

По словам эксперта, от курса доллара зависит стоимость импортной продукции. Маркетинг в ретейле работает таким образом, что из-за подорожания одной категории товаров может увеличиться цена других.

Она уточнила, что цена на куриные яйца останется на прежнем уровне. Однако россиянам, считает Александрова, следует запастись товарами долгого срока хранения. Она рекомендовала сравнивать стоимость в разных магазинах, не брать лишнего по акции и ходить со списком.

