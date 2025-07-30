"Руспродсоюз": минимальные цены на картофель установятся в октябре–ноябре

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Минимальные цены на картофель установятся в октябре–ноябре, сообщил News.ru исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Эксперт отметил, что это будет связано с массовой уборкой урожая. Однако розничные цены будут снижаться медленно, на протяжении нескольких недель. При этом в оптовом сегменте они уже достигли 20,5 рубля за килограмм корнеплода, отметил Востриков.

В настоящее время розничные цены составляют порядка 77,1 рубля за килограмм. По словам эксперта, это на 7,5% меньше, чем на прошлой неделе и на 16,8% ниже по сравнению с показателем месячной давности. Востриков добавил, что из розницы должны уйти закупленные ранее по более высокой цене партии импортного картофеля.

Кроме того, в ближайшее время не ожидается повышения цен на зерно и другие злаковые, заметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он дополнил, что Россия по-прежнему экспортирует товар за границу.

Карпов также подчеркнул, что о дефиците урожая не может быть и речи. Если возникнут проблемы, аграрии сократят экспорт товара, но на внутренних ценах это не скажется.

