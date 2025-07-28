Эксперт Карпов: ни о каком дефиците урожая внутри РФ не может идти речи

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ни о каком дефиците урожая в России не может идти речи. Об этом Москве 24 рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

"Пшеницу и прочие злаковые мы (Россия. – Прим. ред.) экспортируем, вывозим из страны. При плохом урожае мы просто чуть меньше вывезем за пределы страны. Но на внутренних ценах на продукты, в том числе на хлеб, на подсолнечное масло, это никак не отразится", – пояснил эксперт.

По словам специалиста, сначала страна будет закрывать потребности на внутреннем рынке, а уже после осуществлять экспорт. Такой подход российское правительство демонстрировало неоднократно, подчеркнул Карпов.

При этом он добавил, что нужно сперва собрать урожай, чтобы понять направления с недобором. После этого можно будет определить, какие механизмы нужно включать.

"Государство так или иначе ограничивает вывоз продуктов за пределы страны до насыщения внутреннего рынка. К примеру, они могут использовать повышение или введение новых пошлин на вывоз культур. Но пока говорить о чем-то конкретном не приходится", – заключил Карпов.

Ранее сообщалось, что аграрии юга России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Как отметил зампред ассоциации "Народный фермер" Константин Юров, сейчас урожайность в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнеров. При этом самая плохая ситуация зафиксирована в Ростовской области.

В свою очередь, Минсельхоз признал проблему, однако сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллионов тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая.

