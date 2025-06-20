Заморозки привели к потере 100 тыс тонн плодовых культур в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Весенние заморозки привели к потере 100 тысяч тонн плодовых и ягодных культур в России, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Тем не менее благодаря высоким темпам закладки садов и интенсификации производства мы планируем получить около 2,1 миллиона тонн плодово-ягодной продукции. В том числе – порядка 2 миллионов тонн яблок, что на 200 тысяч тонн больше урожая прошлого года", – отметила она в беседе с газетой "Известия".

В соответствии с поручением Владимира Путина Минсельхоз с 2025 года увеличил поддержку закладки садов до 7,5 миллиардов рублей в год. Данная мера позволит полностью обеспечить российский рынок яблоками, подчеркнула Лут и добавила, что погодные условия могут повлиять на объем урожая.

Также она назвала самым надежным инструментом защиты от рисков агрострахование с государственной поддержкой. Такой метод даст аграриям уверенность в развитии и сохранении бизнеса. В текущем году на обеспечение работы инструмента из бюджетов всех уровней выделено рекордное количество средств – 7 миллиардов рублей. Министерство ожидает, что это позволит повысить процент застрахованных посевных площадей с 19,5 до 21%.

Аномальная майская непогода в 2025 году привела к гибели свыше 100 тысяч гектаров посевов в России. В Крыму был введен режим ЧС регионального характера, в зону которого включили территории городского округа Судак, Красногвардейского, Белогорского, Нижнегорского и Первомайского районов.

Россиян предупреждали о росте стоимости черешни и персиков на 35–50% в случае их дефицита. Однако специалисты отмечали, что сдержать рост цен получится, если агропромышленный комплекс внедрит морозоустойчивые сорта и технологии.