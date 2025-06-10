Диетолог Королева назвала созревшие в естественных условиях ягоды самыми полезными

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Самыми полезными ягодами для здорового человека будут те, которые были выращены в естественных условиях без химикатов, рассказала "Радио 1" кандидат медицинских наук, диетолог и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

При выборе ягод специалист рекомендовала проверять документы об их происхождении. Она объяснила такую необходимость тем, что некоторые ягоды могут дозревать с применением химических веществ.

Королева также подчеркнула, что более мелкие ягоды обычно оказываются вкуснее, так как дозревают в естественных условиях, в то время как самые красивые из них зачастую являются безвкусными.

Диетолог также напомнила, что некоторым людям нельзя употреблять ягоды. Причиной для этого может быть не только аллергия, но и скрытая непереносимость.

"Имунная система не все ягоды принимает и отчасти вопреки ягоде формирует имунные комплексы и тем самым поддерживает аутоиммунного характера процессы или запускает их, поэтому обязательно надо следить за своим здоровьем, за своим организмом и делать диагностические тесты, чтобы узнать, можно ли есть те или иные ягоды", – подчеркнула специалист.

Вместе с тем Королева призвала употреблять ягоды в умеренных количествах в промежутках между основными приемами пищи. Также она рекомендовала не пытаться заменить ими полноценное питание и съедать за раз по две горстки ягод, желательно разных видов. Это позволит получить больше витаминов, пояснила диетолог.

Она также обратила внимание, что люди, страдающие от лишнего веса, могут использовать ягодный сезон для легкого похудения. При этом вводить ягоды в рацион детей, не достигших двухлетнего возраста, эксперт призвала осторожно, наблюдая за реакцией. При отсутствии аллергии можно постепенно увеличивать порции, добавляя ягоды в каши, салаты и смузи.

Также хорошим десертом может стать банановый коктейль, рецепт которого опубликовала Pravda.Ru. Для этого потребуется всего 3 ингредиента – 160 граммов ванильного мороженого, 2 столовые ложки молока и спелый банан.

Мороженое необходимо выложить в герметичную банку и залить молоком, после чего оставить массу на 15 минут при комнатной температуре, чтобы она приобрела мягкую текстуру. За это время нужно превратить банан в пюре, раздавив его вилкой или воспользовавшись ситом.

После этого растертый банан необходимо добавить в банку к массе из молока и мороженого, а затем потрясти ее в течение минуты и размешать до полной однородности.

Готовый десерт можно перелить в бокалы и украсить карамельным или шоколадным сиропом. Также можно сделать ягодные прослойки, шапку из взбитых сливок и положить сверху ломтики банана или клубники.

При этом суточная норма потребления клубники для взрослого человека зависит от особых потребностей или общего состояния здоровья, но в среднем в день можно есть 1,5–2 чашки ягоды, рассказала ранее врач Ольга Тарасова. Клубника позволяет укреплять иммунитет, снижает риск хронических и онкологических заболеваний, а витамины группы B хорошо влияют на центральную нервную систему и головной мозг.