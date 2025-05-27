Врач Лазуренко: чрезмерное употребление черешни может вызвать обострение гастрита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Черешня содержит большое количество сахаров и органических кислот, которые могут повлиять на вес, состояние ЖКТ и течение ряда хронических заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

По ее словам, в целом простые сахара в плодах дают клеткам энергию и помогают стать более активным.

"Однако черешня сладкая и сочная, и на 20 плодах мало кто останавливается, особенно в сезон. При злоупотреблении организм перенасыщается, и ему сложно справиться с поступившими простыми углеводами", – указала врач.

Будучи неусвоенными, они отправляются в жировые ткани, что приводит к лишнему весу, добавила врач.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, терапевт Пациентам, контролирующим уровень глюкозы в крови в течение дня или страдающим от сахарного диабета, важно быть очень осторожными с черешней.

Также плоды содержат органические кислоты, которые воздействуют на слизистую оболочку ЖКТ. Таким образом, при гастрите, гастродуодените и других патологиях избыток черешни чреват развитием обострений.

"Когда нет каких-либо нарушений, разрешено съедать до 300 граммов, желательно днем или утром, чтобы глюкоза не ушла в жировые клетки", – посоветовала врач.

При проблемах со здоровьем отказываться от черешни тоже не стоит, так как организм нуждается в разнообразных витаминах и микроэлементах. При этом важно обратиться к врачу, который составит индивидуальный план потребления сезонных ягод, заключила Лазуренко.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что ранние арбузы могут содержать нитраты. Они нередко приводят к отравлению и расстройствам пищеварения. Врач посоветовал приобретать плоды в августе, когда они достигают пика зрелости.

