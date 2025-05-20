Диетолог Соломатина: свежую клубнику можно определить по хвостику

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Свежую клубнику в магазинах можно определить по ее хвостику, который должен быть зеленым и свежим, без признаков увядания. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

По ее словам, ягоды, которые выросли ближе к месту продажи, обычно собираются спелыми, и им не нужна жесткая обработка. Фермеры охлаждают клубнику сразу после сбора для сохранения ее вкуса и витаминов.

"А вот клубника, привезенная издалека, часто обработана фунгицидами – иначе не доживет до магазина. Ее вкус и польза под сомнением", – отметила врач.

Самым опасным способом покупки ягод специалист назвала стихийные развалы вдоль дорог. Она объяснила, что у таких продавцов нет сертификатов и лабораторных проверок, поэтому лучше покупать клубнику на рынках и в магазинах.

Также Соломатина порекомендовала обращать внимание на цвет ягод, который должен быть равномерным, плотность и семечки. Они не должны быть "утопленными". При покупке в упаковке она посоветовала отдавать свое предпочтение маленьким лоткам.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал ягодный сезон. Всего в столичных районах работает 250 площадок, на которых можно купить землянику, клубнику, голубику, смородину, ежевику и другие ягоды.

Поставщиками выступают Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, Кабардино-Балкария, Крым, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Северная Осетия и Ингушетия.

