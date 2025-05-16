Ягодный сезон стартовал в столице

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве стартовал ягодный сезон. Фирменные прилавки по продаже сезонных ягод открываются в городе уже в 10-й раз, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Москвичи могут не только дополнить свой стол полезными лакомствами, но и поддержать российских сельхозпроизводителей, которые привозят в город клубнику, землянику, малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику и жимолость.

Всего в столичных районах будет работать 250 площадок. Среди поставщиков – Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, Кабардино-Балкария, Крым, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также Северная Осетия и Ингушетия.

По мере созревания и сбора урожая на торговых точках появляются ягоды и из других регионов страны, больше всего их Центрального федерального округа. Фермеры привезут в Москву различные ягоды, из которых только сортов клубники и земляники будет больше 15.

Для удобства покупателей павильоны находятся рядом с жилыми домами, а также пешеходными и транспортными артериями города. Все площадки оформлены в едином стиле, они уже зарекомендовали себя как места для покупки качественной и свежей ягоды.

В 2024 году жители приобрели у фермеров порядка 2,5 тысячи тонн клубники и 750 тонн других ягод, появившихся на прилавках по мере созревания.

Накануне в Москве завершилась подготовка ярмарок к летнему сезону. Специалисты проверили торговое и климатическое оборудование, очистили и заменили фильтры в системах кондиционирования торговых площадок.

Экономист Илья Мосягин предупредил, что стоимость черешни и персиков может вырасти на 35–50% в случае их нехватки в РФ. По его словам, в этом году существует высокая вероятность дефицита указанных продуктов. Это связано с долгосрочными последствиями климатических аномалий.