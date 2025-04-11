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11 апреля, 07:41

Город

Новая круглогодичная ярмарка выходного дня открылась в районе Зюзино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юбилейная, 30-я круглогодичная ярмарка выходного дня заработала в столице, павильон появился в районе Зюзино по адресу улица Азовская, владение 24. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До этого здесь находилась тентовая ярмарка, а теперь тут обустроили всесезонный павильон на 24 торговых места.

Процесс перевода ярмарок выходного дня в круглогодичный формат начался в прошлом году: в феврале заработали 23 всесезонные площадки. Спустя год еще семь тентовых конструкций заменили на круглогодичные павильоны.

Такие конструкции приспособлены для торговли круглый год, они оснащены системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Фермерская продукция хранится в подходящих условиях, ее качество контролируют специалисты столичного комитета ветеринарии.

В этом году круглогодичные ярмарки выходного дня впервые заработали 10 января, а с 11 апреля откроются и тентовые торговые ряды, на который представлена продукция из более чем 40 регионов страны. К началу апреля ярмарки выходного дня посетили свыше 800 тысяч человек, которые купили более 850 тонн различной фермерской продукции.

Сергей Собянин отмечал, что круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение прошлого года. Благодаря им фермеры получили возможность поддерживать непрерывный цикл реализации. Павильоны ярмарок оформлены в едином стиле "Волна" и гармонично вписываются в городскую инфраструктуру.

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