Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 09:21

Общество

На фронт и в ЛНР отправят посылку с продуктами от участника столичной ярмарки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бизнесмен, участник межрегиональной столичной ярмарки отправит гуманитарный груз в ЛНР и бойцам СВО на передовой. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на предпринимателя Василия Ушакова.

"Это подразделение мы поддерживаем уже не первый раз. Отправляли различные гуманитарные грузы – от кроссовок до средств личной гигиены, а сейчас собрали ящик тушенки. Это просто наш долг", – поделился Ушаков.

По его словам, об этом важно рассказывать, чтобы другие бизнесмены также видели это и помогали фронту. Ушаков считает, что важно объединяться, так как сила проявляется именно в сплочении.

"Как минимум нам самим приятно поддерживать дух бойцов", – добавил мужчина.

Ранее он уже отправлял бойцам спецоперации гуманитарный груз с консервами из мяса оленя и кабана. Такие продукты очень важны на линии боевого соприкосновения, так как помогают поддерживать здоровый рацион. Кроме того, военные получали от Ушакова якутскую рыбу, теплую одежду и другие необходимые вещи.

Найти продукты участника московской ярмарки можно на площадке в сквере на улице Хачатуряна. Ушаков привозит в столицу мясо диких животных, включая косули, а также рыбу, выловленную подо льдом, ягоды, травяные чаи и другие деликатесы из Сибири.

Кроме того, фермеры и участники столичной ярмарки также поддерживают бойцов и жителей новых регионов России, отправляя им овощи, консервы, бакалею и мясные изделия. Ранее бизнесмен из Воронежской области собрал гуманитарный груз из орехов, сухофруктов, а также фруктов и сладостей.

Также участники СВО и члены их семей могут получить 10% скидку на межрегиональных ярмарках и рыбных рынках "Москва – на волне".

Представители малого и крупного столичного бизнеса продолжают помогать участникам спецоперации, отправляя не только продукты питания и предметы личной гигиены, но и стройматериалы, технику и амуницию. Ранее арендаторы и собственники ТРК в Щукине направили бойцам СВО две цифровые радиостанции, которые могут работать без подзарядки 22 часа.

Волонтер Оксана Челмодеева рассказала, как помогает бойцам на СВО

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика