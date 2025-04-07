На фронт и в ЛНР отправят посылку с продуктами от участника столичной ярмарки

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Бизнесмен, участник межрегиональной столичной ярмарки отправит гуманитарный груз в ЛНР и бойцам СВО на передовой. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на предпринимателя Василия Ушакова.

"Это подразделение мы поддерживаем уже не первый раз. Отправляли различные гуманитарные грузы – от кроссовок до средств личной гигиены, а сейчас собрали ящик тушенки. Это просто наш долг", – поделился Ушаков.

По его словам, об этом важно рассказывать, чтобы другие бизнесмены также видели это и помогали фронту. Ушаков считает, что важно объединяться, так как сила проявляется именно в сплочении.

"Как минимум нам самим приятно поддерживать дух бойцов", – добавил мужчина.

Ранее он уже отправлял бойцам спецоперации гуманитарный груз с консервами из мяса оленя и кабана. Такие продукты очень важны на линии боевого соприкосновения, так как помогают поддерживать здоровый рацион. Кроме того, военные получали от Ушакова якутскую рыбу, теплую одежду и другие необходимые вещи.

Найти продукты участника московской ярмарки можно на площадке в сквере на улице Хачатуряна. Ушаков привозит в столицу мясо диких животных, включая косули, а также рыбу, выловленную подо льдом, ягоды, травяные чаи и другие деликатесы из Сибири.

Кроме того, фермеры и участники столичной ярмарки также поддерживают бойцов и жителей новых регионов России, отправляя им овощи, консервы, бакалею и мясные изделия. Ранее бизнесмен из Воронежской области собрал гуманитарный груз из орехов, сухофруктов, а также фруктов и сладостей.

Также участники СВО и члены их семей могут получить 10% скидку на межрегиональных ярмарках и рыбных рынках "Москва – на волне".

Представители малого и крупного столичного бизнеса продолжают помогать участникам спецоперации, отправляя не только продукты питания и предметы личной гигиены, но и стройматериалы, технику и амуницию. Ранее арендаторы и собственники ТРК в Щукине направили бойцам СВО две цифровые радиостанции, которые могут работать без подзарядки 22 часа.

