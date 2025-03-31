Москвички объединяются в инициативные группы для помощи в зоне СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвички, волонтеры и фонды передают участникам СВО гуманитарную помощь. Родственники военных объединяются в инициативные группы для оказания поддержки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Женщины своими силами отвозят гуманитарные грузы или передают их в штабы "Москва помогает", которые открыты по всей столице. Большая часть из них работает каждый день с 10:00 до 19:00, адреса указаны на сайте.

Кроме того, в городе функционируют крупные волонтерские объединения женщин, активистки которых вдохновляют других на помощь людям на новых территориях.

Например, москвичка Любовь Наумова присоединилась к помощи бойцам СВО в 2023 году. Сначала она собирала необходимые вещи для подразделения, в котором служит ее супруг. Затем она объединила вокруг себя свыше 70 неравнодушных граждан и создала инициативную группу, в которую вошли друзья, знакомые, коллеги и другие.

Первый сбор гумпомощи Наумова организовала в августе 2023 года. Усилиями волонтеров удалось передать военнослужащим еду, моющие средства и предметы личной гигиены, а также утеплители, генератор, электроприборы и другое.

Москвичка продолжает регулярно отправлять в зону спецоперации гуманитарные грузы. Последний сбор был в феврале этого года. Военные получили тушенку, сгущенку, кофе, чай, более 360 пар перчаток и носков, свыше 20 килограммов электродов различного размера, 250 отрезных дисков. Всего более 35 категорий необходимых товаров.

По словам Наумовой, к каждой отправке готовятся заранее. При необходимости волонтеры обращаются в московские организации и к предпринимателям. Однако многие благотворители сами закупают и привозят нужные вещи, уточнила она.

В свою очередь, москвичка Ирина Елиферова объединила свыше 11 тысяч женщин, помогая им реализовывать себя в волонтерстве, общественных и социальных проектах Москвы. Она является одним из инициаторов создания проекта "Женское движение "Единой России" и его координатором в столице, а также председателем московского отделения движения "Матери России".

Добровольцы передают гумпомощь жителям новых и приграничных территорий и участникам спецоперации. Ежегодно они помогают детям в рамках акции "Соберем ребенка в школу", собирают художественную литературу для библиотек новых регионов, привозят некоторые товары в штаб "Москва помогает".

Елиферова отметила, что всего было организовано 33 отправки, доставлено более 1,5 тысячи тонн грузов. Волонтеры изготовили свыше 10 тысяч маскировочных сетей, а также регулярно вяжут теплые вещи и готовят сублимированные обеды.

Особое внимание жительницы столицы уделяют организации полевой почты, через которую каждый может передать военнослужащим письма с добрыми пожеланиями. Более того, Елиферова вместе с активистками обеспечивает адресную доставку гумпомощи жителям Курской и Белгородской областей. Также москвички помогают в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и других медучреждениях, где лечатся бойцы СВО.

Девушки проводят курсы тактической медицины для добровольцев, которые выезжают на новые и приграничные территории, организуют семинары и лекции. Активистки также помогают семьям в пунктах временного размещения: собирают для них гумпомощь, оказывают поддержку, способствуют трудоустройству.

Елиферова указала, что в феврале был запущен новый проект помощи в трудоустройстве ветеранам спецоперации и членам их семей. Его важным направлением является психологическая реабилитация военных и их близких. Для этой цели привлекаются специалисты, помогающие женам, родителям и детям справиться с тревогой и переживаниями.

Помимо этого, активисты участвуют в разных направлениях волонтерской деятельности Москвы, городских мероприятиях, а также проектах ресурсного центра "Мосволонтер".

Между тем рыбные рынки "Москва – на волне" собрали для бойцов спецоперации около тысячи консервов. Продукты передали в штаб "Москва помогает". Там волонтеры подготовят товары к дальнейшей отправке на новые и приграничные территории.