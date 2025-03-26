Около тысячи консервов для бойцов СВО собрали на рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Около тысячи консервов для участников СВО собрали на рыбных рынках "Москва – на волне", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На рыбных рынках завершилась благотворительная акция в поддержку бойцов спецоперации. Она началась 23 февраля и продлилась месяц. У посетителей была возможность купить консервы для военных и оставить их в специальной корзине.

Все продукты передали в штаб проекта "Москва помогает". Там волонтеры готовят собранные товары к дальнейшей отправке на новые и приграничные российские территории. Доброволец Александра Исхакова рассказала, что москвичи и организации приносят в штаб разные вещи, в том числе продукты питания длительного хранения.

Также на рынках "Москва – на волне" действует постоянная скидка 10% для участников СВО и членов их семей.

Между тем столичные предприниматели отправляют в зону спецоперации в качестве гуманитарной помощи бытовую химию. Бойцам уже передали шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты и другие товары. Более того, военным послали строительные материалы, средства от насекомых и стельки для обуви.