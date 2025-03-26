26 марта, 10:40Общество
Около тысячи консервов для бойцов СВО собрали на рынках "Москва – на волне"
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Около тысячи консервов для участников СВО собрали на рыбных рынках "Москва – на волне", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
На рыбных рынках завершилась благотворительная акция в поддержку бойцов спецоперации. Она началась 23 февраля и продлилась месяц. У посетителей была возможность купить консервы для военных и оставить их в специальной корзине.
Все продукты передали в штаб проекта "Москва помогает". Там волонтеры готовят собранные товары к дальнейшей отправке на новые и приграничные российские территории. Доброволец Александра Исхакова рассказала, что москвичи и организации приносят в штаб разные вещи, в том числе продукты питания длительного хранения.
Также на рынках "Москва – на волне" действует постоянная скидка 10% для участников СВО и членов их семей.
Между тем столичные предприниматели отправляют в зону спецоперации в качестве гуманитарной помощи бытовую химию. Бойцам уже передали шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты и другие товары. Более того, военным послали строительные материалы, средства от насекомых и стельки для обуви.
Ветеран СВО рассказал, как занимается отправкой гуманитарной помощи после службы