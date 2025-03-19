Более пяти тонн гуманитарной помощи привезли столичные волонтеры в Курск

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Волонтеры Москвы доставили в Курск более пяти тонн гуманитарной помощи. Несколько сотен коробок с предметами первой необходимости и подарками горожан были переданы для участников СВО, передает портал мэра и правительства столицы.

Добровольцы привезли коробки в пункт временного размещения жителей региона, которые временно покинули приграничные районы области, и военным.

"Доставить гуманитарную помощь и подарки, передать их лично в руки со словами поддержки – ответственная и важная миссия для волонтеров. Ребята уже ездили в Белгородскую область и с готовностью откликнулись на возможность отправиться в Курск", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

С августа прошлого года в Курскую область из Москвы организовали 29 поставок грузов. За это время в регион доставили свыше 172 тонн помощи. При том всего с 2022 года было отправлено 119 поставок гуманитарного груза на новые и приграничные территории страны.

Коробки с помощью волонтеры готовят во флагманском штабе "Москва помогает". Груз маркируют в зависимости от категории товаров.

По прибытии в Курск волонтеры отправляются в ПВР вместе с коробками с одеждой, продуктами питания, средствами личной гигиены, подарками для детей, кондитерскими изделиями, канцелярскими товарами, игрушками и книгами.

Участникам спецоперации была передана часть подарков из "Домиков добра" проекта "Москва помогает" и открытки с поддержкой. Бойцы получили влажные салфетки, средства личной гигиены и кондитерские изделия.

Семье переселенцев и матери участника СВО были переданы коробки с гречкой, макаронами, рисом, сахаром, конфетами, чаем, шампунем, мылом, зубными щетками, зубной пастой и жидким мылом.

В число волонтеров вошел студент Российского нового университета Георгий Диденко. В вузе он являлся главой добровольческого корпуса, принимал участие в соцмероприятиях, организовывал донорские акции и участвовал в сборе помощи для военного госпиталя.

"Я с готовностью откликнулся на возможность еще раз поехать в Курск и доставить гуманитарную помощь жителям приграничья", – сказал студент.

Отправки в Курскую область происходят до 4 раз в неделю. Груз поступает в регион по запросам благотворительных фондов, социальных и общественных организаций. После прибытия он распределяется между жителями, переселенцами и ПВР.

В штабе "Москва помогает" грузы собирают ежедневно. В настоящее время там открыто 15 пунктов приема. Для сбора и упаковки гумпомощи был сформирован специальный волонтерский корпус, участниками которого стали уже более 16,5 тысячи человек.

Между тем московские магазины и рестораны продолжают собирать гуманитарные грузы для бойцов СВО. С начала года они отправили десятки килограммов тушенки, посылки со сладостями, лекарства, одежду и термоодеяла. Больше всего продуктов передали сотрудники частной пивоварни в Южном Медведкове.

