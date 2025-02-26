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26 февраля, 23:45

Общество

Волонтер Андрей Старых рассказал, как возит гумпомощь в зону СВО на своем пикапе

Волонтер Андрей Старых рассказал, как возит гумпомощь в зону СВО на своем пикапе

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Волонтер, основатель центра поддержки и развития патриотического воспитания "Гвардия" Андрей Старых более 50 раз выезжал в зону боевых действий для того, чтобы доставить гуманитарную помощь на своем пикапе. Он раскрасил автомобиль Nissan Navara в цвета камуфляжа новейших истребителей Су-57 и дал ему ласковое прозвище Варвара.

Несмотря на случавшиеся аварии, груз всегда удавалось доставить. Старых помогает жителям Донбасса и бойцам на передовой всем необходимым для жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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