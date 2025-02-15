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15 февраля, 09:30

Общество

Из Москвы в Донбасс и приграничные районы доставили более 1,5 тыс тонн гуманитарной помощи

Из Москвы в Донбасс и приграничные районы доставили более 1,5 тыс тонн гуманитарной помощи

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В рамках акции "Москва помогает" волонтеры направили в Донбасс и приграничные районы более 1,5 тысяч тонн гуманитарных грузов. В пункты назначения доставляют продукты, одежду и предметы первой необходимости.

Волонтеры оказывают помощь не только мирным жителям, но и бойцам в зоне СВО. Они обучают тактической медицине, занимаются эвакуацией людей и поддерживают тех, кто оказался в сложной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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