Россияне предпочитают на ужин в честь 14 февраля пасту, пиццу и роллы

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Согласно опросам, россияне хотели бы видеть на праздничном столе в честь Дня святого Валентина итальянскую пасту, пиццу, суши и роллы, а также стейк и морепродукты. Об этом пишет "Газета.ру".

В пятерке самых популярных блюд, которые предпочитают жители России в качестве романтического ужина, – паста, пицца, роллы, сочный стейк и устрицы или креветки. Среди десертов у россиян наиболее популярен шоколадный фондан.

Кроме того, респонденты рассказали, какие блюда не подходят для ужина в День всех влюбленных. По их мнению, это блюда с сильным запахом, фастфуд и сложные в употреблении продукты, такие как панцирь краба или острые и жирные блюда.

Каждый четвертый россиянин, планирующий отмечать День святого Валентина, будет готовить праздничный ужин самостоятельно. 22% респондентов сообщили, что обойдутся обычным ужином дома, но откроют к нему бутылку вина. Столько же запланировали отметить этот день в ресторане, а 21% участников опроса закажут ужин на дом. Большинство респондентов отметило, что сама еда не имеет определяющего значения – для них важна атмосфера ужина.

Более половины опрошенных – 53% – предпочитают проверенные блюда, однако есть и те, кто готов экспериментировать. Так, некоторые россияне планируют заказать молекулярную кухню с интерактивной подачей, "дымное" барбекю с необычными соусами, экзотические фрукты и нестандартные десерты, например мороженое со вкусом бекона.

Среди напитков у жителей России самыми популярными оказались игристое вино и шампанское, которые ассоциируются у них с праздником. Сторонники экспериментов выбирают экзотические коктейли и ягодные лимонады.

Между тем одиноким россиянам посоветовали сосредоточиться в День святого Валентина на заботе о себе. Психолог-консультант Анастасия Быстрова отметила, что, если в День всех влюбленных возникает грусть или раздражение, это может свидетельствовать о недостатке самоподдержки, сообщает News.ru.

Специалист рекомендовала одиноким людям заняться любимыми делами, почитать книгу, посмотреть фильм или уделить время хобби. Кроме того, этот день может стать возможностью укрепить отношения с близкими людьми, отметила психолог.

Ранее большинство россиян заявили о смущении из-за подаренных валентинок. Выяснилось, что женщины получали такие знаки внимания вдвое чаще, чем мужчины.

Между тем в России День святого Валентина предложили преобразовать в Трифонов день. Депутат Брянской областной думы и председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов назвал целесообразным такой переход к историческим корням, поскольку это праздник, "имеющий глубокое духовное значение в православной культуре".