Депутат Буцкая: на смену Дню святого Валентина может прийти День игрушки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предположила в беседе с РИА Новости, что россияне в скором времени забудут о существовании Дня святого Валентина.

По ее мнению, российские СМИ, находясь в едином информационном поле традиционных ценностей, не будут активно анонсировать этот праздник, так как в России есть аналогичный – День семьи, любви и верности.

Однако депутат считает, что в течение учебного года необходимо иметь такой праздник, который будет схож с тем, что отмечается 14 февраля. Буцкая объяснила это тем, что "влюбленность – это история про школьников и студентов". Именно поэтому она рассказала о разработке аналогичного российского праздника – Дня игрушки.

По ее мнению, он станет поводом признаться в любви или доказать свою любовь, а также позволит наполнить ежедневную семейную жизнь праздником.

"Какая она (игрушка. – Прим. ред.) будет? Зайка или мишка – это уже выбирать каждой семье. Возможно, со временем появится и отдельный такой логотип или символ этого праздника", – подытожила Буцкая.

Между тем замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что День святого Валентина, празднующийся 14 февраля, потерял связь с христианской культурой и превратился в коммерческий праздник. По его мнению, в России его альтернативой может стать День семьи, любви и верности, отмечающийся 8 июля.

Кипшидзе подчеркнул, что День святого Валентина не связан с настоящей любовью, укрепляющей семью и духовные связи. В пример он привел святых Петра и Февронию, которые, прожив долгую жизнь, продемонстрировали верность и крепкие семейные узы. Это именно те ценности, которых не хватает многим современным российским семьям, добавил он.

