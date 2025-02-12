Член РПЦ Кипшидзе назвал День семьи, любви и верности лучшей заменой 14 Февраля

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День святого Валентина, празднующийся 14 февраля, потерял связь с христианской культурой и превратился в коммерческий праздник, поэтому в России его альтернативой может стать День семьи, любви и верности, отмечающийся 8 июля, считает замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"На мой взгляд, очень повысилась заметность этого праздника в последние годы, хотелось бы, чтобы это происходило и дальше", – рассказал он в беседе с News.ru.

Кипшидзе подчеркнул, что День святого Валентина не связан с настоящей любовью, укрепляющей семью и духовные связи. В пример он привел святых Петра и Февронию, которые, прожив долгую жизнь, продемонстрировали верность и крепкие семейные узы. Это именно те ценности, которых не хватает многим современным российским семьям, добавил он.

Между тем Life.ru дал россиянам советы, как организовать на 14 февраля незабываемое свидание в домашних условиях, не потратив лишнего.

Во-первых, избыток декора может испортить все впечатление от праздника. Для создания уютной атмосферы нужно выбирать элементы, которые не кричат о романтике. Например, мягкие пледы, декоративные подушки и легкие пастельные оттенки станут лучшим выбором.

В свою очередь, кремовые, бежевые и нежно-розовые тона сделают пространство воздушным. Если есть желание добавить выразительности, можно использовать бордовые, шоколадные или пудрово-розовые оттенки.

Помимо визуального удовольствия, на домашнем свидании также можно получить тактильные ощущения. В этом могут помочь объемное покрывало, мягкие подушки или уютный ковер с длинным ворсом.

"В спальне текстиль играет не меньшую роль. Фланелевое постельное белье – отличный выбор для холодных вечеров. Оно не только согревает, но и дает приятные тактильные ощущения, помогая расслабиться", – рассказала менеджер по продукту домашнего текстиля одного бренда Рада Нерадова.

Третьим шагом необходимо позаботиться о романтическом ужине, который сочетает в себе как вкусную еду, так и красивую подачу. Нерадова настоятельно рекомендует не использовать велюровые скатерти. Лучше отдать предпочтение стильной скатерти или дорожке на столе, а также льняным или хлопковым салфеткам и красивым бокалам.

"Посуду лучше выбирать однотонную, с незамысловатым узором. Если хочется добавить нотку роскоши, небольшие золотые или серебряные акценты будут смотреться изысканно", – добавила эксперт.

Последним штрихом станет правильное освещение. Неотъемлемым атрибутом романтической атмосферы являются свечи. Они дают теплый, живой свет, прекрасно сочетающийся с текстилем. Вместе с тем дополнением к ним станут сенсорные светильники. Они работают без проводов, имеют разнообразные формы и позволяют настроить освещение в соответствии с предпочтениями.

Тем временем в преддверии Дня всех влюбленных в Москве выросла на 15% цена букета цветов по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость небольшого букета на 14 февраля составляет три тысячи рублей. Символом любви остаются красные розы, которые чаще всего дарят на этот праздник.

