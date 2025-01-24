Медведев: в 2024 году контракт с ВС РФ заключили около 450 тыс человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Контракт о службе в Вооруженных силах РФ в 2024 году заключили около 450 тысяч человек. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии.

По его словам, еще более 40 тысяч россиян отправились на СВО добровольцами.

"Подведем итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора. Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны в прошлом году, исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек", – цитирует ТАСС Медведева.

Зампред Совбеза подчеркнул, что более тысячи человек ежедневно поступали в прошлом году на службу в ВС РФ по контракту. Такие темпы нужно сохранить в 2025 году, добавил Медведев.

Между тем штатная численность ВС России была повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. По словам Владимира Путина, серьезное внимание уделяется совершенствованию боевого состава ВС и наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, а также новые части и соединения, указал президент.

