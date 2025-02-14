Психолог Анетта Орлова объяснила, почему женщины стали чаще выбирать мужчин моложе себя

По словам психолога Анетты Орловой, женщины стали чаще выбирать себе в партнеры мужчин на 5–7 лет моложе. Они, в свою очередь, охотно идут на такие отношения, так как благодаря развитию косметологии и репродуктологии женщины могут дольше поддерживать свою молодость.

Более того, современные девушки осознают, что им выгодно инвестировать свое время и силы в молодых мужчин, отметила психолог.

Большое интервью с Анеттой Орловой выйдет в пятницу, 14 февраля, в эфире телеканала Москва 24.