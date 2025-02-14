Психолог Корендясева: заменить подарок на 14 февраля способен нежный комплимент

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Нежный комплимент способен заменить подарок любимому человеку на День святого Валентина. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Екатерину Корендясеву.

Теплые слова будут особенно приятны тем, кто ценит эмоциональную близость, вербальное выражение чувств, прикосновения, а не материальные знаки внимания, подчеркнула специалист. Она посоветовала заменить подарок словами благодарности, восхищения и признания значимости партнера. Как отметила психолог, комплименты важно произносить искреннее, чтобы партнер почувствовал настоящие эмоции.

"Главное не просто говорить, а вкладывать в слова настоящие эмоции. Бездушные пожелания вроде "счастья, здоровья, удачи" не создадут близости, а вот персональные слова, обращенные конкретно к вашему партнеру, помогут выразить искренность и любовь", – сказала Корендясева.

Между тем исследование аналитиков финансового маркетплейса "Выберу.ру" показало, что 32% жителей России предпочитают получить в подарок на День святого Валентина деньги или подарочную карту, пишут "Известия".

Символичный, но искренний подарок хотели бы получить 24% опрошенных, 19% в качестве подарка устроило бы пополнение инвестиционного или накопительного счета, а также покупка криптовалюты. Бытовые гаджеты предпочли 15% участников исследования, устройства для мониторинга здоровья и физической активности – 10%.

Почти половина респондентов – 46% – сочли самым неразумным подарком на 14 февраля цветы, поскольку они недолговечны. Кроме того, 23% опрошенных назвали нецелесообразными в качестве подарка билеты на мероприятие, не представляющие интереса для партнера. Чрезмерно дорогие ювелирные украшения считают ненужными 17% участников опроса, расходы, связанные с романтическим ужином в ресторане, – 10% респондентов.

Среди нестандартных подарков, которые россияне планируют вручить любимым, опрошенные назвали инвестицию в проект или дело возлюбленного, приобретение акций или криптовалюты и оплату курса для профессионального развития.

Тем временем у россиян на День святого Валентина приобрели популярность отели с собственными спа-комплексами. Как рассказали "Газете.ру" специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", спрос на них в предстоящие выходные вырос на 35% по сравнению с 14–16 февраля прошлого года.

Самыми востребованными направлениями с бронированием спа-отелей оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Домбай, Архыз, Эсто-Садок, Иркутск, Красная Поляна, Калининград и Екатеринбург. Наибольший рост спроса отмечен на спа-отели в Калининграде и Сочи, где число бронирований с 14 по 16 февраля увеличилось в сравнении с прошлым годом на 60 и 70% соответственно. Уточняется, что средняя стоимость ночи в таких отелях составляет 8,4 тысячи рублей.

Чаще всего россияне выбирают для отдыха четырехзвездочные отели – 35% от всех бронирований. На трехзвездочные отели приходится 32% бронирований, на отели категории "пять звезд" – 16%.

Согласно опросам, россияне хотели бы видеть на праздничном столе в честь Дня святого Валентина итальянскую пасту, пиццу, суши и роллы, а также стейк и морепродукты. Среди десертов у россиян наиболее популярен шоколадный фондан.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал День святого Валентина духовной диверсией против России. По его мнению, 14 февраля в его американском воплощении является разновидностью празднования "заражения духовным венерическим заболеванием".