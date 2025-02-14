Горожане могут отметить День всех влюбленных в "Москвариуме"

В Москве подготовили необычные площадки для романтических свиданий. В музее криптографии можно закодировать признание в любви, в "Москвариуме" – посетить новый зал с медузами, а в планетарии – устроить индивидуальную экскурсию под звездным небом.

Любители активного отдыха могут отправиться в школу барабанов, а те, кто ценит уютную атмосферу, – на чайную церемонию или в гончарную мастерскую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.