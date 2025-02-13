Тимофей Баженов рассказал, как новый цирк поможет улучшить условия для животных

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В новом цирке в Москве нужно увеличить вольеры и сделать ветклинику. Об этом телеведущий, депутат Госдумы и общественный деятель Тимофей Баженов рассказал РИА Новости.

По словам собеседника, у животных в Большом Московском цирке хорошее кормление и ветеринарное обслуживание, также за них ответственны люди.

"Люди в Московском цирке прекрасно знают правило, что мы в ответе за тех, кого приручили, однако нет предела совершенству, и если уж речь заходит о том, чтобы строить новый цирк, который позволит построить новые помещения для животных, то нужно подойти к этому со всей ответственностью", – пояснил Баженов.

По мнению общественника, следует увеличить площадь вольеров и сделать отдельную ветклинику, чтобы руководство цирка смогло нанять на работу не только ветеринарных врачей и терапевтов, но и узких специалистов. Он поддержал улучшение условий содержания животных в цирке и более просторные для них помещения.

Депутат назвал животных полноценными партнерами цирковых артистов. С его слов, человек делает свою работу, в том числе за деньги, а животные – из любви к дрессировщикам и зрителям.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало обсуждение судьбы Большого Московского цирка. Как объяснил Сергей Собянин, старое здание уже не способно обеспечивать комфорт граждан, в связи с чем на его месте нужно построить новое. Мэр призвал сделать из классического циркового манежа бассейн для водных представлений или каток для танцев на льду.