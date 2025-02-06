Песков заявил, что оценивать реконструкцию Большого Московского цирка должны москвичи

Здание на проспекте Вернадского превратится в современный комплекс, который будет гармонично вписываться в городской ландшафт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что оценивать проект должны москвичи, а его реализацией занимаются специалисты.

Он также подчеркнул, что благодаря усилиям мэрии столица стала одним из самых комфортных городов мира, а новые проекты только ускорят ее развитие.

Кроме того, Песков прокомментировал отставку Юрия Борисова с поста главы "Роскосмоса". Его место занял бывший замминистра транспорта Дмитрий Баканов. В Кремле отметили, что претензий к Борисову нет, а кадровые перестановки связаны с развитием корпорации.

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