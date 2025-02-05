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05 февраля, 07:45

Политика

Российские войска захватили британский бронетранспортер и уничтожили станцию Starlink

Российские войска захватили британский бронетранспортер и уничтожили станцию Starlink

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На южнодонецком направлении СВО российские бойцы захватили бронетранспортер британского производства, а разведчики группировки войск "Днепр" уничтожили станцию Starlink в Запорожской области. Оператор дрона точным сбросом поразил цель.

На курском приграничье российские бойцы успешно используют квадроциклы, собранные из отечественных комплектующих, для транспортировки грузов и раненых. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли около 350 военных, а за все время боевых действий – более 57 тысяч человек личного состава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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