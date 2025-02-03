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Колумбийские наемники начали массово покидать Украину на фоне проблем у армии страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"По мере того, как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину. Некоторые даже пытались досрочно расторгнуть контракт", – отмечают журналисты.

По данным СМИ, командир одной из рот 98-й бригады украинской территориальной обороны рассказал, что в его подразделении не осталось ни одного из колумбийцев. При этом ранее они составляли четверть военнослужащих.

Как говорится в материале, сами колумбийские наемники оценивали количество своих земляков в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уровне 1–2 тысяч человек. Однако журналисты считают, что их количество измерялось сотнями.

Между тем в последний год срока президента Джо Байдена США начали замедлять поставки Украине. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Reuters.

По мнению журналистов, решения об основных поставках и оружии на Украине стопорились задержками конгресса, запасами в арсеналах США, а также внутренними дебатами о рисках эскалации с Россией.

Агентство указывает, что к задержкам были причастны и проблемы на Украине. В том числе отсутствие решения проблемы недостатка людей в ВСУ, низкого боевого духа и проблем с применением западного оружия.

Ранее МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан страны, которые решили стать наемниками и пополнить ряды ВСУ. При этом ведомство не поощряет и не рекомендует поездки добровольцев на Украину. Если наемник получит ранение в бою, то страна не будет помогать ему ни в эвакуации, ни в лечении.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва знает, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники. Все данные об этих случаях фиксируются, указывал он.