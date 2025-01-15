15 января, 13:11Политика
В Кремле заявили, что знают об участии иностранных наемников в спецоперации
Фото: kremlin.ru
Москве известно о том, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все данные по этому поводу фиксируются.
В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что житель Мельбурна Оскар Дженкинс воевал на стороне ВСУ, а затем попал в плен. После этого посла РФ Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации вокруг задержанного.
Между тем в 2025-м российские военные взяли в плен польского наемника в ДНР. По его словам, ВСУ набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за дефицита живой силы. Гражданин Польши также отметил, что украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан, где нужно заполнить анкету, отправить письмо и подождать ответа.
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