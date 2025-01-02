Российские военные взяли в плен польского наемника в ДНР

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен в Донецкой Народной Республике (ДНР) гражданина Польши, который воевал на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости заявил командир одного из подразделений.

Ранее между Россией и Украиной прошел обмен военнопленным по формуле "150 на 150". Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем их направят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они обсудили перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, а также пообщались с военнопленными с обеих сторон.