Фото: Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP/Oleg Petrasiuk

ВСУ набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за дефицита живой силы, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.

По словам поляка, украинцы создали сайт для вербовки иностранных граждан. Он пояснил, что на сайте нужно заполнить анкету, отправить письмо и подождать ответа. Он считает, что на Украине нужны люди, поэтому там, скорее всего, "берут всех подряд, не отказывают".

О взятии российскими военными в плен польского наемника в ДНР стало известно 2 января. Как сказал командир одного из подразделений, в плен гражданина Польши взяли бойцы Добровольческого корпуса.

Кроме того, 30 декабря 2024 года между РФ и Украиной произошел обмен пленными по формуле "150 на 150". Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, позже из направят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.