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Австралия официально обратилась к российским властям по вопросу австралийского наемника, задержанного российскими военными в зоне СВО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Диплома отметила, что в настоящее время информация о задержанном проверяется.

"Мы вместе с компетентными ведомствами следим за этой ситуацией", – подчеркнула представитель ведомства.

Ранее СМИ писали, что житель Мельбурна Оскар Дженкинс воевал на стороне ВСУ, а затем попал в плен. Накануне посла РФ Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли Австралии для обсуждения ситуации вокруг задержанного.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что австралийские чиновники работают над обеспечением безопасности Дженкинса, который является жителем Мельбурна. Он также предостерег австралийцев от поездок в зоны конфликтов.

Между тем следователи завели дело на бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который заочно подозревается в наемничестве и совершении теракта в Курской области. По версии СК, мужчина в сентябре вместе с другими наемниками под руководством представителей ВСУ незаконно пересек госграницу России и проник в Курскую область.

В приграничье Рибейру ди Жезус пытал и применял физическое насилие по отношению к двум солдатам ВС РФ, а после убил их. Сейчас следователи принимают меры для определения местонахождения фигуранта и его соучастников.

