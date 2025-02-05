ВС РФ уничтожили 4 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Два дрона были сбиты над Курской областью, а еще два – в небе над Белгородской областью.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать станицу Новоминскую Каневского района Кубани. Обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

