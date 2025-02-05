05 февраля, 07:39Политика
ВС РФ уничтожили 4 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
Два дрона были сбиты над Курской областью, а еще два – в небе над Белгородской областью.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать станицу Новоминскую Каневского района Кубани. Обломки сбитого БПЛА упали на резервуар с остатками нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар. Обошлось без пострадавших.
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