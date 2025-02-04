Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

"Погибший летчик без преувеличения считался асом у режима (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – сказал Рогов.

У командования ВСУ были большие планы на пилота самолета, уверен политик. Он считает, что именно из-за частых потерь опытных бойцов режим Зеленского все чаще заявляет о необходимости привлекать военных Запада, чтобы удержаться у власти.

Об уничтожении истребителя Су-27 стало известно 3 февраля. В свою очередь, Воздушные силы Украины подтвердили гибель капитана Ивана Болотова, который относился к 831-й бригаде тактической авиации ВСУ.

