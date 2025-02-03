ВВС Украины признали гибель своего летчика во время боевого вылета

Фото: 123RF/ruge75

Воздушные силы Украины подтвердили гибель 24-летнего летчика. Информация появилась в аккаунте 831-й Миргородской бригады тактической авиации в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Не вернулся с боевого задания летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов", – говорится в публикации.

3 февраля стало известно, что ВКС России сбили самолет Су-27 противника в зоне спецоперации. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили объект энергетики, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах.

До этого ВКС России с помощью трех авиабомб ФАБ-500 уничтожили железобетонный мост возле населенного пункта Константинополь к западу от Курахова в ДНР. В результате российские военные смогли перекрыть возможность подвоза снарядов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении.

