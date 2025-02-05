Песков назвал пустыми словами заявления Зеленского о готовности к переговорам с РФ

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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией должны на чем-то основываться, а иначе это пустые слова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (готовность. – Прим. ред.) не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать", – заявил официальный представитель Кремля.

При этом, несмотря на нелегитимность Зеленского как президента Украины, Россия готова вести с ним переговоры, отметил политик, вновь напомнив множественные предложения Путина по данному вопросу.

Отвечая на вопрос, считает ли президент РФ главу Украины врагом, Песков подчеркнул, что в этом вопросе не может быть места эмоциям.

"Здесь место юридическому анализу и абсолютно прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит", – сказал пресс-секретарь.

Вместе с тем он указал, что заинтересованность в переговорах должна исходить именно от Киева, если смотреть на динамику и ход специальной военной операции.

Украинский лидер допустил возможность прямых переговоров с Путиным в беседе с журналистом Пирсом Морганом. Однако он уточнил, что прибегнет к этому, если это будет единственная конфигурация, которая позволит достичь мира.

Причем он добавил, что не собирается быть добрым по отношению к президенту РФ в рамках дипломатического урегулирования, так как воспринимает Путина как врага, и уверен, что это взаимно.

Кроме того, Зеленский уже подтвердил свое намерение к переговорам с Россией, если за столом также будут присутствовать представители США. Киев, подчеркнул он, контактирует с администрацией американского лидера Дональда Трампа, но у обсуждений пока обобщенный характер.